Karla Karışık Yağmurlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 10.11.2026 13:42

Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026'da sanayi üretiminde dirençli seyrin sürdüğüne işaret eden Şimşek, üretimin eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttığını bildirdi.

Şimşek, ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretiminin, katma değer ve verimlilik odaklı politikaların sonuçlarını yansıttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."

Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Sanayi Üretimi TÜİK Yerli Üretim Büyüme Ticaret
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji dönüşümü için 300 milyar dolar yatırım öngörüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Araştırma: İngilizlerin yüzde 78'i İsrail'i dünya barışı için "ciddi tehdit" olarak görüyor
14:11
İran: Hürmüz Boğazı'nda biri mayına çarpan 2 petrol tankerinde yangın çıktı
14:08
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu
14:18
Lavrov, İsrail'in Trump'ın Gazze planını uygulamadığını söyledi
13:52
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında İngiltere'nin rolünün araştırılması için imza toplandı
13:34
Cevdet Yılmaz: Sıfır Atık, küresel markaya dönüşmüş bir hareket
Başkentte kar yağışı etkili oldu
Başkentte kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ