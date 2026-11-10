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Ekonomi
AA 10.11.2026 12:38

Altında 26 yıllık reel getiri serisi ekimde sona erdi

Külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde ekimde yatırımcısına yıllık bazda yüzde 11,7 kaybettirdi ve 26 aylık serinin ardından ilk defa reel kayıp yaşattı.

Altında 26 yıllık reel getiri serisi ekimde sona erdi

Son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü.

Dünya genelinde artan jeopolitik gerginlikler bu dönemde yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen altına yönlendirirken Ağustos 2024-Eylül 2026 dönemindeki 26 ayda altın, yıllık bazda her ay yatırımcısına reel getiri sağladı.

Bu dönemde, TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi Ocak 2026'da yüzde 66,41 ile verilerin derlendiği 1997'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken reel getiri birçok ayda da yüzde 20'nin üzerinde hesaplandı.

Ancak verilere göre ekimde külçe altında, 26 aylık reel getiri serisi sonlandı.

Artan enerji fiyatlarıyla küresel ölçekte enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler ekimde altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken bu dönemde külçe altının nominal getirisi yüzde 14,59 oldu.

Böylece, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,7 yatırımcısına kaybettirdi. Altındaki yüzde 11,7'lik reel kayıp son 46 aydaki en büyük kayıp olarak da kayıtlara geçti.

Yıllıkta sadece mevduat faizi ve DİBS kazandırdı

Geçen ay, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına reel getiri sağlayan araçlar ise devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve mevduat faizi (brüt) oldu.

DİBS, ekimde yatırımcısına yıllık bazda yüzde 4,04, mevduat faizi de yüzde 0,29 reel getiri sağladı. Böylece DİBS'te reel getiri serisi 13 aya, mevduat faizinde de 3 aya çıktı.

Geçen ay TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 8,92, avro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 kayba yol açtı.

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