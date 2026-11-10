Brent petrol 90 doların altına geriledi

Dün 98,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 92,57 dolardan tamamladı.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, bugün saat 11.50 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,9 düşüşle 89,89 dolara düştü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı da yüzde 2,8 düşüşle 84,34 dolara geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, önceki işlem gününü yüzde 5'in üzerinde düşüşle tamamlamıştı.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erebileceğine yönelik iyimserliğin Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.

İran'la savaşın sona erme sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ve Orta Doğu'nun "İran tehdidine" karşı korunduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Piyasalarda, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün yayımlaması beklenen kısa vadeli enerji görünümü raporunda yer alacak arz, talep ve fiyat tahminleri takip edilecek.