Hafif Kar Yağışlı 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.11.2026 11:55

GÖKTÜRK-1, Anıtkabir'i görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen görüntüsünü paylaştı.

GÖKTÜRK-1, Anıtkabir'i görüntüledi

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Uzay Komutanlığı personeli tarafından milli keşif uydusu GÖKTÜRK-1 ile 686 kilometre irtifadan görüntülenen Ankara ve Anıtkabir'e yer verildi.

Anıtkabir'in "Cumhuriyet'imizin kalbi" olarak nitelendirildiği paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde, bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder'in açtığı yolda, bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz."

ETİKETLER
Uydu Anıtkabir Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Altında 26 yıllık reel getiri serisi ekimde sona erdi
12:35
Dijital suçlarla mücadelede yapay zeka destekli sistemler devrede
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk
12:13
İran'dan "ABD savaş ve yaptırımlarla sonuç alamaz" mesajı
12:25
Brent petrol 90 doların altına geriledi
11:50
Almanya’da aşırı soğuklarda gaz kıtlığı uyarısı
10 Kasım'da Anıtkabir'e ziyaretçi akını
10 Kasım'da Anıtkabir'e ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ