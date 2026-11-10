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Gündem
AA 10.11.2026 11:31

AK Parti Sözcüsü Çelik: COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya iklim krizinin eşiğindeyken, Türkiye diplomatik ağırlığıyla masada güçlü yer almasının yanı sıra, sürece yön veren en önemli aktörlerden biri oldu. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir dünyanın mimarlarından olmaya devam ediyor."

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