Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin finansal hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin sosyal medya fenomenleri üzerinden sisteme sokularak aklandığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplarında son 6 yılda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Emniyet güçlerince Ankara merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.