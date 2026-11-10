Sayıştay 16 sözleşmeli personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, başvurular 11-25 Kasım tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Sayıştay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet sitesinden elektronik ortamda alınacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından KPSS puan sıralamasına göre her pozisyon için alınacak personel sayısının 10 katı aday, sözlü sınava çağrılacak.

Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçmeye yönelik sözlü sınavda 70'in üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. Başarılı adaylar arasından pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınava katılmaya hak kazananların listesi, sınav tarihi ve yeri Sayıştay Başkanlığının internet sitesinden duyurulacak.