Eski COP başkanlarından Bakan Kurum'a destek

Antalya’da Mavi Bölge’de bulunan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Basın Konferansı Salonu’nda COP Eski Başkanları Ortak Toplantı düzenledi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı toplantıda, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı ve COP21 Başkanı Laurent Fabius, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago (Brezilya), COP29 Başmüzakerecisi ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, COP26 Başkanı Alok Sharma (Birleşik Krallık), COP24 Başkanı Michał Kurtyka (Polonya) BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır hazır bulundu.

Alexander Siaer’in moderatörlüğünde gerçekleşen programda COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Fabius, son 5 dönemin tüm eski COP başkanlıklarının ortak kararıyla hazırlanan COP31 Başkanlığı’na destek bildirisini okudu.

Fabius, “Türkiye'yi COP31 başkanlığı esnasında destekleyeceğiz. Müzakereler Başkanı Avustralya'yı destekleyeceğiz. Toplantılarda hep birlikte destek olacağız. COP31 çok taraflılık anlamında güveni güçlendirecek, bu da kolektif kararlarımızın neler yapabileceğini göstererek kanıtlayacak” dedi.

"Bugün aslında COP tarihinde belki bir ilk olacak"

Kararı memnuniyetle karşıladığını açıklayan COP31 Başkanı Kurum, “Bugün aslında COP tarihinde belki bir ilk olacak. İnşallah daha güçlüsü, daha güzeli olacaktır. Ama tüm COP başkanları olarak bir deklarasyon yayınlıyor eski başkanlarımız ve COP31 sürecine katkı vermek, desteklemek adına bugün buradalar. Ben bütün COP başkanlarına yapmış oldukları çalışmalar için, bugüne kadar bu sürece vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum.

Tabii Sayın Fabius bizim COP başkanları arasında büyük babamız ve gerçekten çok güzel bir kişilik. Sağ olsun her konuya sahipleniyor, her konuya destek veriyor ve açıkçası bu anlamda da Sayın Başbakan Fabius gerçekten bu iş için, COP ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadele için çok önemli bir irade ortaya koyuyor. COP21'den COP30'a görev yapan başkanlıkların COP31'e destek yapmak amacıyla hazırladıkları ortak bildiriyi biz de COP31 Başkanlığı olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

Ortak kararlarımızın tabii gerçek değeri bu kararların hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. O yüzden COP31'i uygulama COP’u yapmak istiyoruz. Bu anlayışın temeli de budur. Avustralya ile biliyorsunuz beraber yapıyoruz. Avustralya, kıymetli dostum Chris'in de ifade ettiği gibi tek ekip olarak çalışıyoruz. Bu çok önemli. Açıkçası bu duruşumuz tek. Burada ilk kez iki ülke beraber mücadele ediyor. Bu iradeyi ortaya koyuyor. Ben sevgili Chris'e de teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

"1,5 derece hedefi doğrultusunda bu hedefi erişilebilir tutma kararlılığımızı yineledik"

Bugüne kadar gerçekleştirilen COP kararlarına dikkat çeken COP31 Başkanı Kurum, COP31’in tüm bu ruhları bir araya getirdiğini dile getirdi:

"Paris'te iklim mücadelesinin ortak çerçevesini hep birlikte oluşturduk. Marakeş'te uygulama kararlılığımızı güçlendirdik. Fiji’de Talanoa diyaloğuyla aslında gelinen süreçte kapsayıcı bir istişare anlayışını genişlettik. Glasgow'da da 1,5 derece hedefi doğrultusunda bu hedefi erişilebilir tutma kararlılığımızı yineledik.

Dubai'de ilk küresel durum değerlendirmesini tamamladık ve küresel dirençliliği aslında çerçeve olarak kabul ettik. Bakü'de de yeni bir iklim finans hedefi belirledik. Yani aslında her COP’ta buna ilişkin bir irade ortaya konuldu ve finans hedefi yine Bakü'de bu çerçevede kondu.

Yine Paris Anlaşması'nın 6. maddesine ilişkin kuralları tamamladık ve son olarak Belem'de küresel Muciaro Kararı’nı uygulamayı hızlandıracak daha geniş bir seferberlik anlayışını benimsedik. Bugün önümüzdeki temel mesele, temel sorumluluk bu kararların ülkelerimizde ve insanların hayatında somut sonuçlara dönüştürmektir.

Paris Anlaşması'nın ikinci on yılında azaltım, uyum ve finansman alanlarında uygulamayı hızlandırmayı öncelik olarak kabul ettiklerini belirten COP31 Başkanı Kurum, “2025 Ulusal Katkı Beyanları Sentez raporu sağlanan ilerlemeyle birlikte daha güçlü uygulamaya duyulan ihtiyacı da ortaya koyuyor. Bu nedenle 2035 yılına kadar ulusal katkı beyanlarını sunmamış tüm tarafları beyanlarını bir an önce vermeye davet ediyoruz.

Bakü'de kabul edilen finans hedefinin önemli bir kazanım olarak yine değerlendiriyoruz ve bu çerçevede kapasite geliştirme imkanlarına da önemli ve bu anlamda süreci çok önemli değerlendiriyoruz. COP31 Başkanlığı olarak çalışmalarımızı ilk günden beri diyalog uzlaşı ve aksiyon temellerinde kurduk. Bu anlayışı Avustralya ile birlikte yürüttüğümüz yakın iş birliğine yansıttık ve müzakere süreciyle sahadaki uygulamaların aslında birbirini desteklemesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nin öncelikli 10 başlığı olan Sıfır Atık, Temiz Enerji Dönüşümü/ Elektrifikasyon, Gıda Güvenliği, İklim Dirençli Şehirler, İklim Uygulama Köprüsü, Yeşil Sanayileşme, Gençlik ve Eğitim, Okyanuslar ve Denizler, Rio Sinerjisi ve Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri’ni anlattı.

2035 küresel hedefleri ve iklim uygulama köprüsü

COP31 Başkanlığı’nın 2035’e ilişkin 6 küresel uygulama hedefinden elektrikasyonu vurgu yapan COP31 Başkanı Kurum şöyle devam etti:

"’COP31'de fosil yakıtlarla ilgili ne yapılıyor?’ sorusu var. Aslında biz ortaya koymuş olduğumuz 2035'e 35 küresel elektrifikasyon hedefiyle birlikte fosil yakıtlarda, emisyon azaltımlarında somut bir ilerleme sağlayacağız. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Çünkü bugün COP31 Eylem Gündemi’nin hedefleri gerçekleştiğinde 2035 yılına kadar dünya emisyonlarının yüzde 30 azaltılabileceğini öngörüyoruz. Bu çok önemli.

Tabi bunu yapabilmemiz için finans lazım. Az önce bahsettiğim ülkelerin taahhüt ettiği finansları bir an önce ihtiyaç sahibi ülkelere vermeleri gerekiyor ki bu anlamda da finansı uygulamayla birleştirecek İklim Uygulama Köprüsü dediğimiz bir iç mekanizmasını COP31'de hayata geçiriyoruz. UNDP ile birlikte çalıştık ve bu kapsamda ihtiyaç sahibi ülkelerle finansı bir araya getirecek adımları yine kararlılıkla atıyoruz."

COP31 Başkanı Kurum konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün bu çalışmalarla geçmiş COP kararlarının inşallah etkisi daha da artacaktır. Her birinizin bu uzlaşı oturumunda tecrübesi, birikimi ve taraflar arasındaki bu güvenin güçlendirilmesine, ortak çözümler geliştirmesinde yardımcı olmayı arzu ediyoruz. Tabi ortak bildiri çok çok önemli. Paris'ten Antalya'ya uzanan yol, uluslararası toplumun ortak iradesiyle şekillendi. Antalya'da hedefimiz bu birikimi ileriye taşıyan, ülkeler arasındaki güveni pekiştiren ve iklim eyleminin uygulamasını hızlandıran sonuçlara ulaştırmaktır. Çok taraflı iş birliğine duyulan güvenin ortak kararlarımızın sahaya ortaya koyduğu o ortak iradeyi sonuçlarla daha da güçlü kılacağına inanıyoruz.

COP31'in Paris Antlaşması'nın o ikinci on yılında bu güveni pekiştiren bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Antalya'da uygulamaya giden yolu kararlılıkla ortaya koyacağız ve ‘Antalya'da bir şeyler değişti. Antalya'da geleceğimiz adına önemli kararlar aldık’ diyebileceğimiz bir konferansı icra edeceğiz. Ben uluslararası iklim mücadelesine sunmuş olduğunuz katkılar ve COP31 başkanlığımıza gösterdiğiniz dayanışma için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yaptılar. Çok kıymetli bir iş yaptılar. Ve hep birlikte bu kararlılığı COP31'de göstereceğiz."

Toplantıda söz alan BM Genel Kurulu 75. Dönem Başkanı, COP31 Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Volkan Bozkır, COP’un dünyadaki en büyük operasyonlardan biri olduğunu söyledi. Sadece hükümetlerin değil pek çok uluslararası kurum ve kuruluşun da bu sürece destek olduğunun altını çizen Bozkır, “Sivil toplum örgütleri, iş dünyası, üniversiteler, dünyamız hakkında endişe taşıyan bütün taraflar uzun yıllardır bu sürecin içerisinde. Onun için şimdiye kadar uzun yıllardır göstermiş oldukları çabaya teşekkür ediyorum. Sayın Murat Kurum'a da teşekkür etmek istiyoruz. Bütün operasyonların en tepesindeydi. Hiç kolay bir operasyon değil, bunu ifade edebilirim” dedi.

Bozkır, zirvenin ilk gününde katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini ve 100 bine yakın katılımcının yer aldığını söyledi.

"Biz tek bir ekibiz"

Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise konuşmasında, COP31 Başkanı Kurum liderliğinde bu sene birlikte yenilikçi bir ortaklık başlattıklarını söyledi:

"Bu COP, uygulama ve hızlandırma COP'u. Murat ve ben, Türkiye ve Avustralya dünyaya yardımcı olabilmek için iki gücü birleştirdik. Düşündüğünüz zaman aslında herhangi bir ülke üstünde ciddi bir baskı oluşturuyor. Biz buradaki baskıyı paylaşmaya çalıştık. İş gücünü, iş yükünü paylaşmaya çalıştık. Bu inovatif ortaklık dünyaya destek olacak. Burada iki ekip nasıl anlaşıyor diye soruluyor. Ben diyorum ki yanlış soru. Biz tek bir ekibiz. İki ekip değiliz. Aynı amaca ulaşmaya çalışan, aynı hedefi paylaşan tek bir hedefiz. Sayın COP31 Başkanı Murat Kurum'a iş birliklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. En üst derecede destek oldu. Türkiye'nin rolü hem bir dost hem de ortak olarak bizlerle birlikteydiler. Sonrasında da tek bir ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz."