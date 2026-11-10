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Dünya
AA 10.11.2026 13:48

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında İngiltere'nin rolünün araştırılması için imza toplandı

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda İngiltere'nin rolünün araştırılması talebiyle başlatılan imza kampanyasında 100 bin imza eşiği aşıldı.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında İngiltere'nin rolünün araştırılması için imza toplandı

İngiltere Parlamentosunun resmi internet sitesinde Senin Partin (Your Party) Yürütme Komitesi Başkanı Jennifer Forbes tarafından başlatılan kampanyada dilekçeye 100 binden fazla kişi imza attı.

Dilekçenin 9 Kasım'da 100 bin imza eşiğini aşmasıyla konunun parlamentoda görüşülüp görüşülmeyeceğinin değerlendirilmesinin önü açıldı.

İngiltere'de parlamentonun resmi internet sitesinde yayımlanan dilekçeler 100 bin imzaya ulaştığında, konunun parlamentoda görüşülüp görüşülmeyeceği Dilekçeler Komitesi tarafından değerlendiriliyor.

İktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yüz bin kişi çok basit bir nedenden ötürü dilekçemizi imzaladı. İngiltere'nin soykırıma ortaklığı konusunda gerçeği öğrenmek istiyorlar. Onlar cevapları hak ediyor ve Filistin halkı da adaleti hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Senin Partin (Your Party) Parlamento Grup Başkanı da olan Corbyn, İngiltere Parlamentosu'nun artık bu konuyu tartışmak için zaman ayırması gerektiğinin altını çizerek, "Bu soruşturma yapılana kadar pes etmeyeceğiz. Gerçeği ve adaleti istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bağımsız soruşturma başlatılması talep edildi

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında İngiltere'nin önemli rol oynadığına inanıldığı belirtilen dilekçede, İngiltere'nin İsrail'e silah satışı ve tedariki, gözetleme uçaklarının kullanımı ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üslerinin İsrail saldırılarındaki olası rolünün araştırılması istendi.

Bu kapsamda, Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'nin faaliyetlerini inceleyecek, karar alma süreçlerinde yer alan hükümet üyelerini ve yetkilileri sorgulama yetkisine sahip tamamen bağımsız soruşturma başlatılması talep edildi.

Ayrıca İngiliz hükümetinin, Gazze'de soykırım işlenip işlenmediğine ilişkin değerlendirmelerinde hangi hukuki görüşlere başvurduğunun araştırılması talep edildi.

Dilekçe, 23 Nisan 2027'ye kadar imzaya açık kalacak.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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