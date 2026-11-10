Araştırma: İngilizlerin yüzde 78'i İsrail'i dünya barışı için "ciddi tehdit" olarak görüyor

İngiltere merkezli Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi (NatCen) tarafından yayımlanan "İngiliz Sosyal Tutumları (BSA): Daha Tehlikeli Bir Dünya" başlıklı araştırmada, İngiliz kamuoyunun dünya barışına yönelik tehdit algısı, uluslararası ittifaklara bakışı ve savunma harcamalarına ilişkin tutumu incelendi.

NatCen tarafından 1973 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara çeşitli ülkelerin gelecek 10 yılda dünya barışı için ne ölçüde tehdit oluşturabileceği soruldu.

Araştırmada, İsrail'i dünya barışı için "ciddi tehdit" olarak değerlendiren İngilizlerin oranı 2005'te yüzde 48 iken 2026'da yüzde 78'e yükseldi. Bu oran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sürdüğü 2024'te yüzde 73, 2025 sonbaharında ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

İsrail'e yönelik olumsuz algıdaki artışta Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların etkili olabileceği değerlendirilen araştırmada, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından söz konusu oranın yüzde 78'e ulaştığı yorumu yapıldı.

ABD'yi ciddi tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 74'e yükseldi

Araştırmada, İngilizlerin ABD'ye yönelik tehdit algısında da önemli artış yaşandığı ortaya kondu.

ABD'yi dünya barışı için ciddi tehdit olarak görenlerin oranı 2024'te yüzde 35 iken bu oran bu yıl yüzde 74'e yükseldi.

ABD'nin NATO müttefikleriyle Grönland konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar ile İsrail'le birlikte İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından İngiltere'de kamuoyunun ABD'ye yönelik tutumunun değiştiğine işaret edildi.

Araştırmada, İngilizlerin yüzde 89'u Rusya'yı, yüzde 75'i İran'ı ve yüzde 62'si Çin'i dünya barışı için ciddi tehdit olarak değerlendirdi.

Uluslararası istikrarsızlık ve çatışmaların etkisiyle İngiliz kamuoyunun dünyayı geçmişe kıyasla daha tehlikeli bir yer olarak gördüğü vurgulandı.