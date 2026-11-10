Çok Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.11.2026 14:49

Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın devri için gerekli izinler alındı

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın devrine ilişkin gerekli izin ve onayları aldığını duyurdu.

Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın devri için gerekli izinler alındı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans ekosistemi içinde yer alan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın mevcut faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, sektörün istikrarlı gelişimi ve finansal sisteme duyulan güven açısından önem taşıyor.

Bu çerçevede Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, katılım finans alanındaki kurumsal birikimi ve tasarruf finansman sektöründeki tecrübesiyle sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu.

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın devrine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayları aldı.

Bu stratejik adımın tamamlanmasıyla Emlak Katılım'ın finans sektöründeki deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Katılımevim ve Birevim'e ilişkin devir sürecinin 17 Eylül'de kamuoyuna duyurulmasının ardından her iki şirketin vadesi gelen teslimatları herhangi bir aksama yaşanmadan gerçekleştirildi ve müşterilerin haklarının korunması öncelikli olarak ele alındı.

Katılımevim, 17 Eylül-8 Kasım döneminde 2 bin 140 konut, 14 bin 355 araç ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 499 teslimat gerçekleştirdi. Söz konusu teslimatların toplam tutarı 22 milyar 492 milyon 761 bin 573 liraya ulaştı.

Birevim ise aynı dönemde 1468 konut, 5 bin 373 araç ve 41 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 882 teslimat gerçekleştirdi. Şirketin bu dönemdeki teslimatlarının toplam tutarı 10 milyar 560 milyon 502 bin 686 lira oldu.

ETİKETLER
Emlak Katılım
Sıradaki Haber
Trump'ın "savaş bitti" açıklamasının ardından petrol fiyatları ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Haaretz: İsrail, Gazze'deki kanalizasyon tesisinin onarımını geciktiriyor
15:50
Almanya’da yapay zekanın 15 yılda 800 bin işi değiştirmesi bekleniyor
15:36
Emekli Yunan Korgeneral: Yunanistan 7 senede 9 kez Türkiye karşısında geri adım attı
15:40
Rusya'da Apple, Google, Telegram ve Wikimedia'ya para cezası
15:23
İstinaf, kadın hakimi yaralayan savcıya verilen hapis cezasını az buldu
15:52
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'daki bahçelerde sonbahar renkleri hakim oldu
Malatya'daki bahçelerde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ