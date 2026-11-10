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Türkiye
AA 10.11.2026 15:15

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

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