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Türkiye
AA 10.11.2026 11:40

76 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1204 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 bin 152 şüpheliden 1204'ünün tutuklandığını belirtti.

76 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1204 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Toplam 76 ilde, 2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personel, 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 ton 19 kilo 652 gram uyuşturucu ile 5 milyon 36 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 bin 152 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1204'ü tutuklandı, 364'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Narkotik İçişleri Bakanlığı
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