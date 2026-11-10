Emekli Yunan Korgeneral: Yunanistan 7 senede 9 kez Türkiye karşısında geri adım attı

İnces, konuk olduğu "militaire" isimli YouTube kanalında Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının ardından Yunanistan'ın izlediği politikayı değerlendirdi.

Yunanistan'ın bu süreçte 9 kez geri adım attığını belirten İnces, Türkiye'nin 2019'da Libya ile mutabakat muhtırası imzalamasının hemen ardından Yunanistan'ın Türkiye ile güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesi için talimat vermesini geri adımlardan biri olarak gördüğünü söyledi.

İnces, ayrıca, Türkiye'nin Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e (BM) Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını belirten bir belge sunmasına, Türkiye'nin tepkileri nedeniyle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında yapılması planlanan elektrik hattı projesi (GSI) için çalışmaların Kaşot Adası açıklarında 2024'te durdurulmasına, 2025'te Türkiye'nin UNESCO'ya Deniz Mekansal Planlaması Haritası sunmasına ve Ağustos 2026'da Türkiye'nin iki deniz milli parkı ilan etmesine Yunanistan'ın yeterince tepki vermediğini savunarak bunları da geri adım olarak nitelendirdi.

Yunanistan'ın Ağustos 2020'de Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasında, Türkiye-Libya mutabakat muhtırasının psikolojik sonucu olarak, Atina'nın Mısır'a yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı "hediye" ettiğini, bunun da bir geri adım olduğunu ifade eden İnces, 2026'da Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere, Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile imzaladığı anlaşmada "ileride Yunanistan'ın bölgedeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde değişiklik olursa" diye bir düzenleme yapılmasını da geri adım olarak yorumladı.

Öte yandan İnces, Türkiye ile Yunanistan arasında 2023'te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'ni de Atina açısından bir geri adım olarak yorumlayarak GSI projesi için Fransa'nın Türkiye'ye bir notayla "bilgi vermesini" de Yunanistan'ın son 7 yıldaki geri adımları arasında sıraladı.

İnces, Yunanistan'ın son yıllarda yaptığı silah alımlarına rağmen bu geri adımlarla egemenlik haklarını korumakta zorlandığını ifade etti.