Fransa'daki öğrenci eylemlerinde 300 civarında eğitim çalışanı yaralandı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Vekili Mathieu Lefevre, dünkü lise eylemlerinde bir okul müdürünün, kafasına isabet eden taş nedeniyle yaralandığını söyledi.

Lefevre, yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde 300 civarında eğitim personelinin yaralandığını duyurdu.

Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları 5 Kasım'da greve gitmiş, yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.