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Dünya
AA 10.11.2026 16:24

İran Genelkurmay Başkanı: Gelecekteki savaşta sürprizler ardı ardına ortaya çıkacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD ve İsrail'le savaşın yeniden alevlenmesi halinde "birçok sürprizin ardı ardına ortaya çıkacağını" söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı: Gelecekteki savaşta sürprizler ardı ardına ortaya çıkacak

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tümgeneral Abdullahi, Devrim Muhafızları Ordusunun yeni yer altı füze üssünün tanıtımı sırasında konuştu.

ABD ve İsrail'in tehditlerine değinen Abdullahi, "Düşmanın büyüklüğü veya küçüklüğü, teçhizat ve tesislerinin miktarı kararlarımızın temelini oluşturmaz. Ne düşmanın hesaplarını kabul ederiz ne de bu hesaplar irademizi etkiler." dedi.

İranlı komutan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tehditlerine işaret ederek, "Netanyahu yakın zamanda, 'Ya İran'ı yok edeceğiz ya da İran bizi yok edecek' dedi. Bu söz yeni değil, onları kesinlikle yok edeceğimiz açıktır." ifadelerini kullandı.

Abdullahi konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Daha önce güçlerini denediler ve sahip oldukları her şeyle meydana çıktılar ancak hedeflerine ulaşamadılar. İran'ı yok etmeyi amaçladılar ancak hedeflerine ulaşamadılar. Bu nedenle, şu ana kadar bu alanda kesin kaybedenler Siyonist rejim ve Amerika'dır. Gelecekteki savaşta sürprizler ardı ardına ortaya çıkacak."

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