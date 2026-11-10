Çok Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.11.2026 16:03

Katil İsrail'in kısıtlamaları Gazze'de yüz binlerce çocuğu güvenli barınmadan yoksun bıraktı

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), katil İsrail'in insani yardım malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de 560 binden fazla çocuğun kış koşullarına karşı güvenli barınma imkanından yoksun olduğunu bildirdi.

Katil İsrail'in kısıtlamaları Gazze'de yüz binlerce çocuğu güvenli barınmadan yoksun bıraktı
[Fotograf: AA]

İngiltere merkezli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de kış mevsiminin ilk fırtınasının geçen hafta sonu etkili olduğu, şiddetli yağışlar nedeniyle bir günde yaklaşık 70 bin çadırın sular altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, ailelerin gece saatlerinde su basan kamplardan kaçmak zorunda kaldığı ve Gazze'deki sivil savunma ekiplerine 1500'den fazla yardım çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aralarında 560 binden fazla çocuğun da bulunduğu, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 58'ine karşılık gelen 1,2 milyon kişinin kritik veya felaket düzeyindeki barınma koşullarında yaşadığı aktarıldı.

Sıcaklıkların 5 dereceye kadar düştüğü Gazze'de çocukların üst üste dördüncü kışı yıpranmış çadırlarda veya derme çatma barınaklarda geçirmek zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarının soğuktan ve sellerden korunmak için gerekli malzemelerin bölgeye girişini engellediği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail makamlarının daha dayanıklı barınakların yanı sıra çadır, branda, yalıtım malzemesi, battaniye, yakıt, ısınma ekipmanı ve hasarlı yapıların onarımı için gerekli inşaat malzemelerinin girişini kısıtladığı belirtildi.

Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin kışlık giysiye ihtiyaç duyduğu ancak mevcut malzemelerin bu ihtiyacın yalnızca yüzde 1'ini karşılayabildiği belirtilen açıklamada, geçen yıl 11 çocuğun hipotermi (vücut ısısının tehlikeli düzeyde düşmesi) nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 464 binden fazla kişinin, özellikle Han Yunus'un batısındaki Mevasi, Deyr el-Belah, Gazze kenti, Gazze'nin kuzeyi ve Refah'ta sel riski yüksek bölgelerde kurulan geçici barınma alanlarında yaşadığı kaydedildi.

"İsrailli yetkililer malzemelerin girişini engellediği için çocuklar sel sularının içinde uyuyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Ahmad Alhendawi, geçen hafta sonu yaşanan sellerde çadırların ve kampların sular altında kaldığını, çocukların kışlık giysileri olmadan soğukta titrediğini ve ailelerin geriye kalan az sayıdaki eşyalarını da kaybettiğini belirtti.

Alhendawi, "Bu yalnızca kötü hava koşullarının sonucu değil. Çadırlar, barınma malzemeleri ve yakıt Gazze sınırlarında beklerken İsrailli yetkililer bunların girişini engellediği için çocuklar sel sularının içinde uyuyor. Bu, bir tercih ve bedelini çocuklar ödüyor." ifadelerini kullandı.

Son üç yılda Gazze'de çocukların hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Alhendawi, bu ölümlerin tamamen önlenebilir olduğunun altını çizdi.

Alhendawi, işgalci güç olarak İsrail'in sivillerin hayatta kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları malzemelere erişimini sağlama konusunda hukuki yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, ailelerin çocukların korunması için gerekli temel imkanlardan mahrum bırakıldığını ifade etti.

Uluslararası topluma, İsrail'in tüm sınır kapılarını açması ve çadır, barınma malzemeleri, yakıt ile kışlık giysilerin Gazze'ye kısıtlama olmaksızın girişine izin vermesi için baskı yapma çağrısında bulunan Alhendawi, bağışçıların da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil insani yardım çalışmalarına desteklerini acilen artırması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
AB, Fransa’nın İran’ı sorumlu tuttuğu siber saldırılara karşı ortak yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Antalya trafiğine COP31 düzenlemesi
17:15
Standart altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 578 bin liradan tamamladı
17:02
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve parçalı bulutlu hava hakim olacak
16:25
İran Genelkurmay Başkanı: Gelecekteki savaşta sürprizler ardı ardına ortaya çıkacak
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabul etti
16:19
İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu gelirlerini aklama operasyonu: 29 tutuklama
Sadağı Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu
Sadağı Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ