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Gündem
TRT Haber 10.11.2026 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabul etti
[Fotoğraf: Arşiv]

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduğumuzu, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye’deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirtti.

Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düç<üşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı’nın sona erdirilmesi için de çalıştığını, yeni bir diyalog sürecine destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan ile Guterres görüşmede, Gazze, Kıbrıs ve Libya’daki son durumu da ele aldı.

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