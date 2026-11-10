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Ekonomi
AA 10.11.2026 12:45

Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile 41 hedef için yol haritası çizildi

Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine yön veren temel politika belgelerinden biri olan 2026-2030 dönemine ilişkin yeni Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda 11 ana başlık, 41 hedef ve 142 eylem yer alıyor.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile 41 hedef için yol haritası çizildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, eylem planının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, Bakanlığın koordinasyonunda, güncel gelişmeler ve yeni öncelikler çerçevesinde güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) vesilesiyle yayımlanan güncellenmiş eylem planının, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma kararlılığının yanı sıra sanayinin ve ihracatın uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik önceliklerini de ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) tarafından hayata geçirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda ilk kez 2021'de yayımlanan eylem planı, kamu kurumlarımızın koordinasyonunda, özel sektörümüz ve ilgili tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde yürütülen çalışmalar için kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Eylem planı Türkiye'nin yeşil dönüşümüne bütüncül yaklaşım sunuyor

Açıklamada, aradan geçen dönemde uluslararası iklim ve ticaret politikalarında yaşanan gelişmeler, AB mevzuatındaki değişiklikler ve Türkiye'nin yeni ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen eylem planının, 11 ana başlık, 41 hedef ve 142 eylemden oluştuğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine yön veren temel politika belgelerinden biri olan yeni eylem planı, karbon fiyatlandırması, sanayinin yeşil ve dijital dönüşümü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir enerji, ulaşım ve tarım ile yeşil finansmanın yanı sıra iklim değişikliğine uyum, adil geçiş, eğitimde yeşil dönüşüm ve uluslararası işbirlikleri gibi alanları da kapsayarak ülkemizin yeşil dönüşümüne bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla hazırlanan eylem planının, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak eylem planında yer alan hedef ve eylemleri kararlılıkla hayata geçirmeye, ülkemizin yeşil dönüşümünü ve küresel rekabet gücünü desteklemeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Yeşil Vatan Ulaşım İklim Değişikliği
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