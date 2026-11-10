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Dünya
AA 10.11.2026 12:12

Çevrim içi istismara yapay zeka takibi

Güney Kore, çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar içeriklerinin tespit edilip kaldırılması amacıyla yapay zeka destekli sistem kullandığını bildirdi.

Çevrim içi istismara yapay zeka takibi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Dijital Cinsel Suçlarla Mücadele Merkezi tarafından nisanda devreye alınan yapay zeka destekli sistemin, ülkede dijital cinsel suçlarla mücadele çalışmalarını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Sistem sayesinde nisan-eylül döneminde çocuklara yönelik 96 bin 210 cinsel istismar içeriğinin belirlendiği ve kaldırılması için ilgili çevrim içi platformlara bildirimde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, yapay zeka destekli sistemin devreye alınmasıyla izleme personeli başına düşen günlük tespit sayısının geçen yıla kıyasla neredeyse on kat arttığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, sosyal medya platformları ve rastgele sohbet uygulamaları dahil çevrim içi platformları izleyen yapay zeka sistemi tarafından işaretlenen içeriklerin kaldırılması için platformlara bildirim gönderilmeden önce merkez personeli tarafından incelendiği, sistemin yasa dışı içerikleri gerçek zamanlı tespit ederek çalışanların iş yükünü azalttığı ifade edildi.

Bakanlık, 2027'de sistemin izlediği çevrim içi platform sayısını 74'ten 139'a çıkarmayı ve merkezin veri tabanından yararlanarak yapay zekanın tespit doğruluğunu artırmayı planlıyor.

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