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Dünya
AA 10.11.2026 12:04

Fransa, süpermarket saldırıları ile ilgili İran'a karşı tüm seçenekleri masada tutuyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, 700’den fazla süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırının arkasında olduğunu duyurduğu İran Devrim Muhafızları Ordusuna karşı uygulanacak yaptırımlarda, hiçbir seçeneği göz ardı etmeyeceklerini bildirdi.

Fransa, süpermarket saldırıları ile ilgili İran'a karşı tüm seçenekleri masada tutuyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, France Info’da katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Barrot, 11-12 Ekim tarihlerinde Fransa’da 700’den fazla süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı “Shahid Kaveh” adlı siber operasyon biriminin olduğunu yineledi.

Ülke genelinde ilk kez sabotaj amaçlı bu kadar geniş çaplı bir saldırının düzenlendiğini belirten Barrot, saldırıyı yapanlara karşı Avrupa genelinde yaptırım uygulanması için harekete geçtiklerini ifade etti.

Barrot, bu kapsamda İran'ın Paris Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını hatırlatarak Avrupa topraklarına giriş yasağı, saldırıyı düzenleyenlerin mal varlıklarının dondurulması ve finansal hareketlerinin engellenmesi gibi yaptırımların masada olduğunu ve “hiçbir seçeneğin dışlanmadığını” kaydetti.

Ayrıca Barrot, Ukrayna’da yürüttüğü savaş nedeniyle Rusya’nın Avrupa için başlıca tehdit olduğunu ancak İran’ın da nükleer müzakerelerin bir çözüme ulaşmaması ve süpermarket zincirlerini hedef alan saldırılarından dolayı Avrupa’nın güvenlik çıkarlarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Ukrayna müzakerelerinde masada olacağız mesajı

Rusya-Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda Abu Dabi’de yapılacak müzakerelerde Avrupa Birliği'nin (AB) dışarıda bırakıldığına ilişkin iddiaları reddeden Barrot, “Fransa, İngiltere ve Almanya (müzakerelerin yapılacağı) salonda olacak.” dedi.

Barrot, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın Ukrayna’nın ötesinde tüm Avrupa’yı kapsayacak yeni bir güvenlik mimarisi oluşturacağı yönündeki ifadelerine de eleştirel yaklaştı.

Avrupa’nın güvenliğine ilişkin gelecek projeksiyonlarının Ukrayna’da ateşkes ve barış sağlanana kadar mümkün olmadığını savunan Barrot, “Avrupa’nın güvenliğine Avrupa olmadan karar verilemeyeceğini” söyledi.

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