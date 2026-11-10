Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması: 5 sanığa 21 yıla kadar hapis istemi

4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 2'si tutuklu 5 sanık için, "39 kişiye yönelik müştereken tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis talep edildi. Haklarında toplamda 549'ar yıldan 819'ar yıla kadar hapis istenen sanıkların, mala zarar verme suçundan da cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, otobüse yönelik saldırının 40 metre mesafeden yapıldığı ve otobüsün 239 metre sonra durabildiği belirtildi.

10 adet tüfek saçmasının otobüs içerisinde çeşitli yerlere isabet ettiği, ele geçirilen tüfeğin ise saldırının olduğu yere 120 metre mesafede bulunduğu kaydedildi. Olay günü sanıkların 72 telefon görüşmesi yaptığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıklardan bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer sanıkların ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtığı değerlendirildi.

