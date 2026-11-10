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Gündem
AA 10.11.2026 19:17

Emine Erdoğan'dan iklim diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Emine Erdoğan'dan iklim diplomasisi

Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık."

Görüşmede, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı.

Bangladeş

Emine Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı’nın eşi Zubaida Rahman ile Antalya’da bir araya geldi.

Görüşmede, iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel iş birliğinin önemi değerlendirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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