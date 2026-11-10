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Türkiye
AA 10.11.2026 22:23

50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki iki kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kazayı yara almadan atlattı.

50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular

Kızılcaşehir Mahallesi'nde, O.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı.

Sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı yara almadan atlatan iki kişi aracı olay yerinde bırakarak bölgeden ayrıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hurdaya dönen otomobili görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurulan halat sistemiyle bölgeye inen ekipler, araçtaki kişilerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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