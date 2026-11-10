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Dünya
AA 10.11.2026 21:33

ABD'de benzin fiyatları temmuzdan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü

ABD genelinde benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,98 dolara gerileyerek, temmuzdan bu yana ilk kez 4 doların altına indi.

ABD'de benzin fiyatları temmuzdan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülke genelinde ortalama benzin fiyatı, bir hafta öncesine kıyasla yüzde 4,1, bir ay öncesine kıyasla yüzde 8,9 düştü.

Benzin fiyatları gerilemesine rağmen geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinin yüzde 29,6 üzerinde kaldı.

Ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve talepte mevsimsel olarak görülen azalma, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle kısa süreliğine 90 doların altını gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün düzenlediği basın toplantısında, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini açıklamıştı.

İran'la savaşın sona erme sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı veriler de enerji fiyatlarındaki artışın ekimde yavaşladığını ortaya koydu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, enerji endeksi eylüldeki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,7 yükseldi. Benzin endeksi de eylülde kaydedilen yüzde 9,1'lik artışın ardından ekimde yüzde 1 arttı.

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