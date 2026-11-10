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Gündem
AA 10.11.2026 20:57

İletişim Başkanlığından iklim sözlüğünün ikinci baskısı

İletişim Başkanlığınca hazırlanan "İklim Değişikliği ile Mücadele Kavramları Sözlüğü", Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında güncellenerek genişletilmiş ikinci baskısıyla yayımlandı.

İletişim Başkanlığından iklim sözlüğünün ikinci baskısı

İklim değişikliği alanındaki güncel gelişmeler ve COP süreçlerinde öne çıkan terminolojik ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen eser, 2 bin 500'e yakın terimin Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Rusça karşılıklarını bir araya getiriyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede ortak bir kavramsal çerçevenin geliştirilmesine katkı sunan sözlük, farklı diller arasında bilgi ve deneyim aktarımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Eser, bilim insanları, akademisyenler ve politika yapıcıların yanı sıra iklim değişikliği konusunda bilgi edinmek isteyen tüm kesimler için çok dilli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

7 dilde ortak başvuru kaynağı

Güncelleme çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının terim ve revizyon önerileri doğrultusunda yürütüldü.

İletilen öneriler terminolojik doğruluk, güncellik ve kullanım yaygınlığı bakımından değerlendirilirken mevcut içerik güncellendi ve sözlüğün kapsamı yeni terimlerle genişletildi. Yedi dildeki karşılıklar da ilgili dil uzmanlarınca gözden geçirildi.

İklim değişikliğini devletlerin yanı sıra toplumların ve bireylerin de ortak sorumluluk üstlenmesini gerektiren küresel bir mesele olarak ele alan yayın, çevresel sürdürülebilirlik konusunda ortak bilincin güçlenmesini destekliyor.

Güncellenmiş ikinci baskısıyla eser, dil engellerinin aşılmasına, uluslararası iş birliği ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine, iklim politikalarına ilişkin bilgi paylaşımının yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

"İklim Değişikliği ile Mücadele Kavramları Sözlüğü"ne yayinlar.iletisim.gov.tr/tr adresinden erişilebiliyor.

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İletişim Başkanlığı COP31
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