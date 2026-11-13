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TRT Haber 13.11.2026 15:01

Yeni Parti'de ilk kurultay hafta sonu yapılacak

Yeni Parti'de gözler birinci olağan kurultaya çevrildi. Ankara Spor Salonu'nda yaklaşık bin 200 delegenin katılımıyla yapılacak kurultayda tek genel başkan adayı Özgür Özel. Özel'in kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu kadrosunda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Yeni Parti'de ilk kurultay hafta sonu yapılacak
[Fotograf: AA]

Yeni Parti hafta sonu Birinci Olağan Kurultay'ını yapacak. Parti yönetiminin yeniden şekilleneceği kurultay öncesi Kurucular Kurulu planlanan tüzük değişiklikleri için toplandı.

Toplantıda Parti Meclisi'nin üye sayısının, bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılması kabul edildi. Parti Meclisi'nde farklı meslek grupları, sendikalardan temsilciler ve alanında tanınan isimlere yer verilmesi öngörülüyor. Kurucular Kurulu, Etik Kurul oluşturulmasına da karar verdi. Bu değişiklikler Birinci Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacak.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultaya yaklaşık bin 200 delege katılacak. Genel başkanlık için tek aday Özgür Özel'in kurultayın ardından Yeni Parti'nin merkez yönetim kurulunda da büyük değişiklik yapması bekleniyor.

CHP hariç tüm siyasi partilerin kurultaya davet edildiği bildirildi. Kurultay günü partililerin beğenisine sunulmak üzere dört farklı şarkı hazırlandığı da öğrenildi.

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