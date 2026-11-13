Küresel çapta kesinti: Claude çöktü, binlerce kullanıcı erişim sağlayamadı

DownDetector verilerine göre, Anthropic'in yapay zeka platformu Claude'un hizmet vermediğine dair binlerce bildirim yapıldı. Sabah saatlerinde şikayet sayısının hızla artmasıyla birlikte kullanıcılar platforma ulaşmakta zorlandı.

Claude'un resmi durum sayfasında da "claude.ai, Claude Code ve platform.claude.com" adreslerinde hata oranlarının arttığı teyit edildi.

Microsoft kaynaklı sorunlar tetikledi

Yaşanan erişim problemlerinin, Microsoft sistemlerinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan servis kesintileriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Anthropic yetkilileri, özellikle kimlik doğrulama süreçlerinde ve bazı entegrasyon servislerinde aksaklıklar yaşandığını bildirdi.

Microsoft 365 altyapısındaki aksamaların posta, takvim ve iş birliği araçları üzerinden Claude entegrasyonlarını da olumsuz etkilediği ifade edildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Hizmet kesintisinin ardından kullanıcılar sosyal medya platformları üzerinden yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Binlerce kişi uygulamanın genel bir sorun nedeniyle mi kapandığını öğrenmek için paylaşımlarda bulunurken, teknik ekiplerin hatayı gidermek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.