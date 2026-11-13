Parçalı Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Sun 13.11.2026 15:53

Küresel çapta kesinti: Claude çöktü, binlerce kullanıcı erişim sağlayamadı

Microsoft altyapısında yaşanan genel aksaklıkların ikinci gününde, yapay zeka asistanı Claude dünya genelinde büyük bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Binlerce kullanıcı sisteme giriş yapamazken, şirket yetkilileri sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Küresel çapta kesinti: Claude çöktü, binlerce kullanıcı erişim sağlayamadı

DownDetector verilerine göre, Anthropic'in yapay zeka platformu Claude'un hizmet vermediğine dair binlerce bildirim yapıldı. Sabah saatlerinde şikayet sayısının hızla artmasıyla birlikte kullanıcılar platforma ulaşmakta zorlandı.

Claude'un resmi durum sayfasında da "claude.ai, Claude Code ve platform.claude.com" adreslerinde hata oranlarının arttığı teyit edildi.

Microsoft kaynaklı sorunlar tetikledi

Yaşanan erişim problemlerinin, Microsoft sistemlerinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan servis kesintileriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Anthropic yetkilileri, özellikle kimlik doğrulama süreçlerinde ve bazı entegrasyon servislerinde aksaklıklar yaşandığını bildirdi.

Microsoft 365 altyapısındaki aksamaların posta, takvim ve iş birliği araçları üzerinden Claude entegrasyonlarını da olumsuz etkilediği ifade edildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Hizmet kesintisinin ardından kullanıcılar sosyal medya platformları üzerinden yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Binlerce kişi uygulamanın genel bir sorun nedeniyle mi kapandığını öğrenmek için paylaşımlarda bulunurken, teknik ekiplerin hatayı gidermek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka Microsoft
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'de tahminen 950 bin yerinden edilmiş insan sel riski taşıyan bölgelerde yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
CSO Ada Ankara'da ara tatil boyunca sanat etkinlikleri düzenlenecek
17:46
Bayraktar AKINCI ve TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
17:19
Altın bugünü de düşüşle kapattı
17:21
Beylikdüzü'nde zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşüyor
16:41
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemeler devam edecek
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ