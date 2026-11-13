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Dünya
AA 13.11.2026 14:40

Japonya'da kuş gribi salgını nedeniyle bir çiftlikteki yaklaşık 40 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya'nın Çiba eyaletindeki çiftlikte kuş gribi salgını tespit edilmesinin ardından yaklaşık 40 bin tavuğun itlafına karar verildi.

Japonya'da kuş gribi salgını nedeniyle bir çiftlikteki yaklaşık 40 bin tavuk itlaf edilecek

The Japan Times'ın haberine göre eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Çiba'daki tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu çiftlikteki yaklaşık 40 bin yumurta tavuğunun itlaf edileceği, işletmenin 10 kilometrelik yarıçapı içindeki 49 çiftlikte bulunan 5,62 milyon tavuğun başka bölgelere naklinin yasaklanacağı belirtildi.

Eyalet yönetimi, dün söz konusu çiftlikte ölen tavukların sayısının arttığına dair rapor alınması üzerine yapılan testte kuş gribinin saptandığını ve bugünkü genetik testlerin de bu sonucu desteklediğini açıkladı.

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Japonya Kuş Gribi
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