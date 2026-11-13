Sınır Tanımayan Doktorlar katil İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine yönelik ölümcül saldırısını kınadı

MSF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dün gece Nasır Hastanesine düzenlenen İsrail hava saldırısı karşısında büyük bir dehşet ve öfke duyulduğu belirtilen açıklamada, bu ölümcül saldırı kınandı.

Açıklamada, hastanenin cerrahi binasının hedef alındığına işaret edilerek, "Saldırı, aralarında bir çocuk ve bir cerrahın da bulunduğu 6 kişinin ölümüne, 52 kişinin ise yaralanmasına yol açtı." ifadesi kullanıldı.

Saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, MSF'nin, yaralılar arasında bulunan ve ameliyat edilmesi gereken 2 doktor ile bir hastayı, hastanenin farklı bir binasında tedavi altına aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Hastanenin yatan hasta bölümü ağır hasar görmüş, acil servis, radyoloji, laboratuvar ve ameliyathane birimleri ise şu an için hizmet veremez hale gelmiştir. Nasır Tıp Kompleksi, yaklaşık 1,3 milyon insana hizmet veren ve temel acil durum, cerrahi ve uzmanlık gerektiren tıbbi bakımı sağlayan, Gazze'nin güneyindeki ana sevk hastanesidir. Hastaların ve sağlık personelinin, hayatların kurtarılması gereken bir yer olan hastanenin içinde bir kez daha öldürülmesi ve yaralanması kabul edilemez bir durumdur." ifadesi kullanıldı.

Nasır Hastanesinin Ekim 2023'ten bu yana en az 6 hava saldırısına maruz kaldığı, defalarca kara saldırıları ve topçu atışlarının hedefi olduğu belirtildi.

"Uluslararası insancıl hukuk uyarınca hastanelere saygı gösterilmeli ve bu yapılar korunmalıdır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası insancıl hukuk uyarınca hastanelere saygı gösterilmeli ve bu yapılar korunmalıdır. Gazze'de faal durumdaki hastanelere yönelik saldırılar, hiçbir koşulda normal veya kabul edilebilir görülemez. İsrail'in askeri eylemleri, sivil nüfus üzerinde her geçen gün yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ediyor. Yalnızca 30 Ağustos ile 12 Kasım ​​arasında Gazze genelinde savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterlerin dahil olduğu en az 567 hava saldırısı kaydedildi."

Dünya liderlerine, kınama açıklamalarının ötesine geçme ve Gazze'deki hastaların, sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunmasını sağlamak için somut adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların, sessizlik ve cezasızlıkla karşılanamayacağı vurgulandı.