Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2026 12:41

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye topçu ateşi ve makineli tüfeklerle saldırı düzenledi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail tankından Nebatiye kentine bağlı Meyfdun beldesinin El-Mişa bölgesindeki bir eve 2 top mermisi atıldı.

İsrail güçleri kentin Mercayun ilçesindeki Taluse ve Beni Hayyan beldelerini de topçu ateşine tutarken, Taluse yönüne makineli tüfeklerle ateş açtı.

Sur ilçesinde de Mecdel Zun ve Beyt es-Siyad beldeleri İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu. İsrail askerleri ayrıca Mansuri beldesine giden ana yol yönünde makineli tüfeklerle ateş açtı.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yaptı ancak herhangi bir saldırı düzenlemedi.

Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. İki ülke arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes ise daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail, varılan anlaşmaya rağmen ülkedeki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Rusya'nın Abu Dabi görüşmelerinde Finlandiya'nın NATO'dan ayrılmasını istediği öne sürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Bakan Bolat: Cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesi öngörülüyor
13:58
İstanbul Valiliği fırtına tedbirlerini açıkladı
13:52
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi "tehlikeli" seviyeye yükseldi
13:46
Alışveriş sırasında doğrudan sigorta yaptırılabilecek
13:40
Kar maskeliler suç örgütü davasında iki sanığa hapis cezası
13:38
Bakan Şimşek: Cari açığın OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz
Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yürek ısıtan hikayesi
Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yürek ısıtan hikayesi
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ