Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2026 12:20

ABD'de 5 büyük teknoloji şirketine yapay zekanın güvenlik riskleri nedeniyle dava açıldı

ABD'de 5 büyük teknoloji şirketine, geliştirdikleri yapay zeka temelli teknolojilerin insanlık için ciddi riskler oluşturduğu ve yeterince kontrol edilemediği iddiasıyla dava açıldı.

ABD'de 5 büyük teknoloji şirketine yapay zekanın güvenlik riskleri nedeniyle dava açıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, "Alliance for Secure AI" öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, teknoloji devleri Anthropic, Google, Meta, OpenAI ve SpaceX Super Intelligence'a karşı dava açtı.

Davayı, bahsi geçen şirketlerce geliştirilen yapay zeka sistemlerinin insanlık için ciddi riskler oluşturduğu ve yeterince kontrol edilemediği gerekçesiyle açan davacılar, şirketlerin yapay zeka sistemlerinin kontrol edilemediğini bilmelerine rağmen daha güçlü modeller geliştirmeyi sürdürdüğünü öne sürdü.

Davacılar, şirketlerden bu çalışmaların durdurulmasını talep etti.
 

ETİKETLER
ABD Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Suudi Arabistanlı Bakan Harif: Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesinden öğreneceğimiz çok şey var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Bakan Bolat: Cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesi öngörülüyor
13:58
İstanbul Valiliği fırtına tedbirlerini açıkladı
13:52
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi "tehlikeli" seviyeye yükseldi
13:46
Alışveriş sırasında doğrudan sigorta yaptırılabilecek
13:40
Kar maskeliler suç örgütü davasında iki sanığa hapis cezası
13:38
Bakan Şimşek: Cari açığın OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz
Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yürek ısıtan hikayesi
Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yürek ısıtan hikayesi
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ