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Dünya
AA 13.11.2026 10:54

Kanada'daki Toronto Üniversitesi, Müslüman ve Araplara yönelik ayrımcılık raporunu reddetti

Kanada'daki Toronto Üniversitesi, Müslüman, Arap ve Filistinli mensuplarının ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koyan raporu reddetti.

Kanada'daki Toronto Üniversitesi, Müslüman ve Araplara yönelik ayrımcılık raporunu reddetti

Müslüman, Arap ve Filistinlilere yönelik ayrımcılıkla mücadele kapsamında üniversite bünyesinde araştırma yürüten bir çalışma grubu, Mart 2025 ile Ocak 2026 arasında yaptığı anket çalışmasının sonucunda ayrımcılık vakalarının belgelendiği yaklaşık 300 sayfalık bir rapor yayımladı.

Raporda, Müslüman ve Arap öğrencilerin etkinlik ve söyleşilerine kısıtlamalar getirildiği, şikayetlerin tutarlı biçimde değerlendirilmediği, protestolar ile afiş asma faaliyetlerinde çifte standart uygulandığı belirtildi.

Raporda, radikal ve eleştirel eğitim ve araştırma çalışmalarına yönelik kurumsal bağlılığın, Filistin söz konusu olduğunda istisnaya uğradığı vurgulandı.

Müslüman, Arap veya Filistinli mensupların ilgi alanlarına yönelik özgün araştırma veya toplumsal farkındalık faaliyetlerinin "disiplin işlemi gerektiren Yahudi karşıtlığı" olarak değerlendirildiğine dikkatin çekildiği raporda, üniversiteye ayrımcılıkla mücadele için önerilerde bulunuldu.

Ayrımcılık yapıldığını kabul etti

Üniversite, yaptığı açıklamada, okulda Müslüman, Arap ve Filistinlilere karşı ayrımcılık yaşandığını kabul etti ancak raporu ve üniversiteye sunulan önerileri reddetti.

Açıklamada, "Raporun bazı bölümlerinin Yahudi ve İsrailli meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz de dahil olmak üzere topluluğumuzun diğer üyelerini incitebileceğini ve üzebileceğini de öngörüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Raporun yazarı ve çalışma grubunun başkanı Anver Emon, Canadian Press'e verdiği röportajda, üniversitenin raporu "doğrudan reddettiğini" belirterek, raporun Yahudi ve İsrailli üniversite mensupları üzerindeki olası etkisine değinilmesini "ilginç" bulduğunu ifade etti.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir mahkeme, temmuzda Toronto Üniversitesi kampüsünde Filistin'e destek amacıyla gösteri yapan kişilerin, kampüste kurdukları çadırları kaldırmaları gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme kararının ardından Filistin destekçileri, "polis şiddetinden kaçınmak" için çadırları kaldırmıştı.

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