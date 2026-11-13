Çocukları silah kullanımına özendiren paylaşıma erişim engeli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan paylaşım üzerine inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

İncelemede, söz konusu paylaşımda havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere yer verildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlıkça kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulunulduğu, bunun sonucunda paylaşıma erişimin engellenmesine karar verildiği kaydedildi.

Çocukların üstün yararını gözetmenin, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumanın, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmanın temel öncelikler arasında bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir. Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.