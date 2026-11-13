Van'da zehir tacirlerine operasyon: 92 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda yakalanan 92 şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçunu işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı ve özverili çalışmalarıyla Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanarak, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.