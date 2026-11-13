Puslu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.11.2026 09:27

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, halihazırda mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren azalarak ülke genelinde mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında (Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Aynı gün Marmara ve Ege'nin batısında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yurdun orta ve doğu kesimlerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, İç Anadolu'nun orta ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer sis görüleceği öngörülüyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü yağış doğuya kayacak, yükseklerde kar görülecek

Pazar günü yağışlı sistemin iç ve doğu kesimlere doğru hareket etmesi bekleniyor. Buna göre pazar günü Trakya'nın batısı (Edirne ve Kırklareli çevreleri) dışında Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri) kuvvetli olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerde (Ardahan, Kars, Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği öngörülüyor.

Pazar günü Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar pazar günü düşecek

Haritalardaki verilere göre hafta sonu beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da yarın 17/21, pazar 11/15, Ankara'da yarın 11/17, pazar 10/15, İzmir'de yarın 16/23, pazar 15/21, 
Antalya'da yarın 17/23, pazar 15/23 derece civarında seyredecek.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Darth Vader'ın ışın kılıcı rekor fiyata, 4,87 milyon dolara satıldı
10:38
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
10:33
Eski helikopter mühendisi Almanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor
10:27
Bilgisayar korsanları 400 milyon dolarlık kripto para hırsızlığında sahte görüntülü aramalar kullandı
10:08
İletişim Başkanı Duran: COP31'in çok başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum
09:56
Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti
Emine Erdoğan, COP31 alanındaki Sıfır Atık Müzesi'ni açtı
Emine Erdoğan, COP31 alanındaki Sıfır Atık Müzesi'ni açtı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ