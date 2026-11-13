Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında (Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Aynı gün Marmara ve Ege'nin batısında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yurdun orta ve doğu kesimlerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, İç Anadolu'nun orta ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer sis görüleceği öngörülüyor.

Pazar günü yağış doğuya kayacak, yükseklerde kar görülecek

Pazar günü yağışlı sistemin iç ve doğu kesimlere doğru hareket etmesi bekleniyor. Buna göre pazar günü Trakya'nın batısı (Edirne ve Kırklareli çevreleri) dışında Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri) kuvvetli olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerde (Ardahan, Kars, Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği öngörülüyor.

Pazar günü Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar pazar günü düşecek

Haritalardaki verilere göre hafta sonu beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da yarın 17/21, pazar 11/15, Ankara'da yarın 11/17, pazar 10/15, İzmir'de yarın 16/23, pazar 15/21,

Antalya'da yarın 17/23, pazar 15/23 derece civarında seyredecek.