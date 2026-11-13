Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze ve Han Yunus şehirlerine saldırılar düzenledi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 45 yaşındaki Ekrem Sadi Hasaneyn hayatını kaybederken, aynı bölgede düzenlenen saldırılarda Filistinli bir kadın ve oğlu yaralandı.

Han Yunus'un güneybatısına düzenlenen İsrail saldırısında ise 36 yaşındaki Remzi Nebil Ebu Teym yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına açılan ateş sonucu boynundan vurulan bir genç kız ağır yaralandı.

İsrail ordusuna ait botlar Gazze kenti sahiline top atışları yaparken, Gazze kentinin güneyindeki Gazze Vadisi Köprüsü çevresi de topçu saldırısına uğradı.

İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Kaynaklar, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine dün İsrail tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki İyad Muhammed el-Cezzar'ın da yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı Cezzar'ın ölümüyle birlikte 7'ye yükseldi.