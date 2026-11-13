Puslu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2026 09:56

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze ve Han Yunus şehirlerine saldırılar düzenledi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 45 yaşındaki Ekrem Sadi Hasaneyn hayatını kaybederken, aynı bölgede düzenlenen saldırılarda Filistinli bir kadın ve oğlu yaralandı.

Han Yunus'un güneybatısına düzenlenen İsrail saldırısında ise 36 yaşındaki Remzi Nebil Ebu Teym yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına açılan ateş sonucu boynundan vurulan bir genç kız ağır yaralandı.

İsrail ordusuna ait botlar Gazze kenti sahiline top atışları yaparken, Gazze kentinin güneyindeki Gazze Vadisi Köprüsü çevresi de topçu saldırısına uğradı.

İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Kaynaklar, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine dün İsrail tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki İyad Muhammed el-Cezzar'ın da yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı Cezzar'ın ölümüyle birlikte 7'ye yükseldi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
CENTCOM: İsrail basınının ABD'nin İran'a saldırılarının süreceği iddiaları "tamamen spekülasyon"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Darth Vader'ın ışın kılıcı rekor fiyata, 4,87 milyon dolara satıldı
10:33
Eski helikopter mühendisi Almanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor
10:27
Bilgisayar korsanları 400 milyon dolarlık kripto para hırsızlığında sahte görüntülü aramalar kullandı
10:08
İletişim Başkanı Duran: COP31'in çok başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum
09:51
Brent petrolün varili 96,27 dolardan işlem görüyor
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de yoğun diplomasi trafiği
Emine Erdoğan, COP31 alanındaki Sıfır Atık Müzesi'ni açtı
Emine Erdoğan, COP31 alanındaki Sıfır Atık Müzesi'ni açtı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ