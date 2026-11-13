Darth Vader'ın ışın kılıcı rekor fiyata, 4,87 milyon dolara satıldı

Heritage Auctions tarafından karakterin "ana düello ışın kılıcı" olarak tanımlanan aksesuar, bugüne kadar açık artırmaya çıkan en pahalı "Star Wars" hatıra eşyası oldu.

Söz konusu aksesuar, oyuncu David Prowse ve dublörü Olimpiyat eskrimcisi Bob Anderson tarafından çeşitli dövüş sahnelerinde kullanıldı. Kılıç en çok, 1980 yapımı "The Empire Strikes Back" filminde Darth Vader'ın şoke edici gerçeği açıklamadan önce oğlunun elini kestiği Bulut Şehri düellosunda kullanılmasıyla biliniyor.

Üç yıl sonra "Return of the Jedi" filminde de aynı aksesuar, ikilinin İmparator Palpatine'in taht odasındaki yüzleşmesinde yer aldı. Müzayede evi satış kataloğunda, ışın kılıcının 1977 yapımı ilk film "A New Hope"ta da kullanılıp kullanılmadığını doğrulayamadığını belirtti ancak bunun "mümkün" olduğunu ekledi.

4,87 milyon dolarlık satış fiyatı, daha önce Bulut Şehri dövüşündeki diğer ışın kılıcına ait olan "Star Wars" aksesuarı müzayede rekorunu geride bıraktı. Makyaj sanatçısı Stuart Freeborn tarafından oyuncu Mark Hamill'in el kalıbı kullanılarak hazırlanan kesik el özel efekt düzeneğiyle birlikte satılan Luke Skywalker'ın silahı, temmuz ayında yine Heritage Auctions'ta 3,75 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Eski kamera flaşlarından üretildi

Orijinal üçlemedeki ışın kılıçlarının pek çoğu özel olarak üretilmek yerine aslında eski fotoğraf makinelerinin flaş tutucularından dönüştürüldü. Dövüş sahnelerinde kullanılanlar, açık artırmada hiçbiri yer almayan aksesuar bıçaklarını destekleyecek ve çatışma sırasındaki darbelere dayanacak şekilde uyarlandı. Silahların ikonik parıltısı ise daha sonra yapım sonrası aşamasında sanatçılar tarafından kare kare canlandırıldı.

Müzayede kataloğunda, Darth Vader'ın ışın kılıcının üzerinde çizikler, bir çatlak, üst muhafaza kısmında eksik bir parça ve kısmen kırılmış bir kabza dahil olmak üzere "aktif bir düello aksesuarı olarak kullanılmasıyla tutarlı" hasarlar bulunduğu ifade edildi.

Müzayedede diğer Star Wars aksesuarları da satıldı

Heritage Auctions'ın "Ultimate Star Wars" satışında, "Star Wars" serisinin yanı sıra "The Mandalorian" gibi yan yapımlarla ilgili yaklaşık 200 aksesuar ve sanat eseri yer aldı. Öne çıkan parçalar arasında "The Empire Strikes Back" filminden diğer aksesuarlar da bulundu; Boba Fett tarafından kullanılan bir tüfek 375 bin dolara, çekimler sırasında kullanılan ve bir zamanlar Prenses Leia'yı canlandıran oyuncu Carrie Fisher'a ait olan minyatür bir Snowspeeder modeli ise 200 bin dolara satıldı.

Müzayedede ayrıca Ewan McGregor'ın canlandırdığı Obi-Wan Kenobi ve Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey Skywalker karakterlerinin kullandıkları da dahil olmak üzere 27 farklı ışın kılıcı satışa sunuldu. Darth Vader'ın rekor kıran kılıcı bir yana bırakıldığında, en yüksek ışın kılıcı fiyatlarına sırasıyla "The Phantom Menace" ve "Revenge of the Sith" filmlerinde Ray Park'ın canlandırdığı Darth Maul ile Hayden Christensen'in canlandırdığı Anakin Skywalker tarafından kullanılan kılıçlar ulaştı. Her iki kılıç da 162 bin 500 dolara alıcı buldu.

Beyaz perdede kullanılan ve milyonlarca dolarlık teklifler alan diğer "Star Wars" aksesuarları arasında 2023 yılında 3,13 milyon doların üzerinde bir fiyata satılan minyatür bir Red Leader X-wing Starfighter ile 2017 yılında 2,75 milyon dolara alıcı bulan tam bir R2-D2 ünitesi yer alıyor.