Bilgisayar korsanları 400 milyon dolarlık kripto para hırsızlığında sahte görüntülü aramalar kullandı

ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) göre, son 18 ayda 900'den fazla kişi, büronun FaceStealer olarak adlandırdığı bu dolandırıcılık yönteminin tuzağına düştü.

FBI Siber Birimi Direktörü Brett Leatherman, "Kuzey Kore rejimi yasa dışı silah programını finanse etmek için büyük ölçekli kripto para hırsızlığından elde edilen gelirlere dayanıyor ve son yıllarda milyarlarca dolar çaldı" dedi.

Bu açıklama, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in, bilgisayar korsanlarının şirketten rekor düzeyde 6,3 milyar dolar (4,7 milyar sterlin) çalmak için sahte iş görüşmeleri kullandığını açıklamasından bir hafta sonra geldi. ABD kolluk kuvvetleri, bugüne kadarki en büyük kripto para saldırısı olduğu düşünülen Binance soygununu Kuzey Kore bağlantılı aktörlere dayandırdı. Pyongyang yönetimi ise bu iddiayı reddetti.

FaceStealer yöntemi nasıl işliyor?

Yetkililer, son dolandırıcılık yöntemi olan FaceStealer'ın kripto para ve web3 sektörlerinde çalışanları, özellikle de açık kaynaklı yazılımların geliştirilmesi ve bakımıyla ilgilenen kişileri "agresif bir şekilde hedef aldığını" belirtti.

FBI ve ABD Adalet Bakanlığına göre FaceStealer bilgisayar korsanları, potansiyel kurbanları Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet uygulamalarının "sahte sürümleri" üzerinden gerçekleştirilen görüntülü aramalara davet etmek için sahte veya ele geçirilmiş sosyal medya hesaplarını kullanıyor.

Ardından bilgisayar korsanları, gerçek bir görüşme izlenimi yaratmak için hedefteki kişinin tanıdığı önceki kurbanlara ait önceden kaydedilmiş videoları oynatıyor ancak bu sırada ses arızalıymış gibi görünüyor. Daha sonra hedefteki kişinin ekranında, bir bağlantıya tıklayarak sesi "düzeltmesini" isteyen bir mesaj beliriyor. Bu "düzeltme" işlemi sonucunda cihazına kötü amaçlı yazılım indiriliyor ve bu yazılım korsanların kurbanın kişi listelerine ve uygulamalarına erişmesine olanak tanıyarak potansiyel kurban havuzunu genişletiyor.

ABD'li yetkililere göre bilgisayar korsanları bu görüşmeleri gizlice kaydediyor ve elde ettikleri kayıtları yeni kurbanlarını dolandırmak için malzeme olarak kullanıyor.

FBI'dan uzman kullanıcılara dahi uyarı

FBI, FaceStealer yöntemini "en deneyimli teknik bilgiye sahip ve güvenlik bilinci yüksek bilgisayar kullanıcısını bile kandırabilecek son derece etkili bir sosyal mühendislik tuzağı" olarak tanımladı.

Büronun Los Angeles saha ofisinden sorumlu müdür yardımcısı Patrick Grandy perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu yöntem, yaygın video konferans platformlarına ve değer verilen kişisel ilişkilere duyduğumuz güveni istismar ediyor" ifadelerini kullandı. Grandy ayrıca, "Bunun tuzağına düşebileceğiniz bir senaryo hayal edemiyorsanız yeterince yaratıcı düşünmüyorsunuz demektir" diye konuştu.