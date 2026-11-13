Kar maskeliler suç örgütü davasında iki sanığa hapis cezası

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muharrem Destan Eğlenti, Mert Tuncel ve Necip Doğan ile sanık avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Kadir Akkaya ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır edildi.

Son sözü sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Mert Tuncel'i "silahlı suç örgütüne üye olmak" , "nitelikli yağmaya teşebbüs", "mala zarar verme", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme, satma", "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından ise toplamda 61 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tuncel'in, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Muharrem Destan Eğlenti'nin "silahlı suç örgütüne üye olmak", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme, satma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından toplamda 55 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Eğlenti'nin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından ise ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Davada, Tuncel ve Eğlenti'nin tutukluluk hallerinin devamına da hükmedildi.

Sanık Kadir Akkaya'nın ve firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur Elmustafa'nın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, sanık Necip Doğan'ın "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetti. Ayrıca, Doğan'ın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 15 Şubat 2025'te Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine, Yakuplu Mahallesi'nde dükkana ateş edildiği yönünde ihbar yapıldığı, Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin adrese gittikleri ve iş yerinin kurşunlanması sebebiyle soruşturmaya başlandığı belirtilmişti.

Aralarında iletişim ağları kuvvetli olan yeni nesil suç örgütlerinin husumetli olaylarda ittifak kurdukları belirtilen iddianamede, bu kapsamda sanık Murat Küçükyavuz elebaşılığındaki örgütün, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ile ittifak yaptığı ve "Kara Maskeliler suç örgütü"nün, "Daltonlar" olarak kendilerini adlandıran suç örgütünde, alt kadro olarak görev aldıklarının tespit edildiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde, müştekileri yurt dışı yabancı numaralı hatlar üzerinden aradıkları, ailelerinin kimlik bilgilerini göndererek tehdit suretiyle para talep ettikleri ifade edilmişti.

Sanıkların, müştekilerin iş yerlerini "Kara Maskeliler silahlı suç örgütü" adına kurşunlattıkları aktarılan iddianamede, bu şekilde yağma suçunu işledikleri kaydedilmişti.

İddianamede, örgüt üyelerinin saklandığı, "zula ev" olarak tabir edilen adreste yapılan aramada, 11 kalaşnikof marka tüfek ile bunlarda kullanılacak toplam 501 mermi ve şarjörler, 18 kilo 710 gram esrar ile 1 kilo 905 gram kokain ele geçirildiği, zanlılardan birinin saklandığı otel odasında yapılan aramada ise 1 tabanca ile 5 merminin bulunduğu belirtilmişti.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde, "Kara Maskeliler silahlı suç örgütü" adına üzerlerine atılı suçları iştirak halinde işledikleri kaydedilen iddianamede, suç örgütünün yasa dışı finansal gelir kaynaklarının uyuşturucu madde ticareti, silah ticareti ve yağma suretiyle alınan paralar olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Murat Küçükyavuz'un "örgüt elebaşı", sanık İsa Şahin'in "örgüt yöneticisi", sanıklar Mert Tuncel, Kadir Akkaya, Muharrem Destan Eğlenti, Muhammed Nur Elmustafa ve Necip Doğan'ın ise "örgüt üyesi" konumunda olduğu aktarılmıştı.

Sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gece vakti yağmaya teşebbüs etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan cezalandırılmaları iddianamede talep edilmişti.