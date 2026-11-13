İstanbul Valiliği fırtına tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kent genelinde etkili olan ve yarın sabaha kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaptığı "sarı" kodlu uyarının ardından 74 ihbarın tamamına müdahale edildi.

Valilik, fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00’den itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumların bilgilendirildiğini, iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması ile araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılmasının istendiğini bildirdi.

Açıklamada, saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştığı ve ilgili kurumlarca tüm ihbarlara müdahale edildiği kaydedildi.

12 koru ve park ziyarete kapatıldı

Fırtına sebebiyle yaşanabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı can ve mal güvenliğini korumak amacıyla; Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı, Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

Teleferik ve Şehir Hatları seferlerinde iptaller

Olumsuz hava koşulları ulaşımı da etkiledi. Saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Beşiktaş, Eminönü-Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları ve Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy seferleri Şehir Hatları tarafından iptal edildi.

Öte yandan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergâhlarında yapılacağı belirtildi.

Havalimanlarında uçuşlar devam ediyor

Deniz otobüsü seferlerinde de aksamalar yaşandı. Bu kapsamda; Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi iptal edildi.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise planlı olağan uçuşların devam ettiği bildirildi.

Valilik, açıklamasının sonunda vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.