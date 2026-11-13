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Gündem
AA 13.11.2026 14:30

64 ilde kaçakçılara operasyon: 371 şüpheli hakkında adli işlem

İçişleri Bakanlığı, 64 ildeki kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

64 ilde kaçakçılara operasyon: 371 şüpheli hakkında adli işlem

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucu gümrük işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye'ye kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin belirlendiği aktarılan açıklamada, 64 ilde operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Operasyonlar sonucunda 64 bin 857 litre alkollü içki, 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron, 230 bin 80 paket sigara ele geçirildi. Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

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