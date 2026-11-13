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Ekonomi
AA 13.11.2026 13:41

Alışveriş sırasında doğrudan sigorta yaptırılabilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik ile vatandaşların alışveriş sırasında doğrudan sigorta yaptırabilmesinin önü açıldı.

Alışveriş sırasında doğrudan sigorta yaptırılabilecek

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, elektronik ticaretin yaygınlaşması, organize perakendeciliğin büyümesi ve yeni satış modellerinin gelişmesi, sigorta ürünlerine yönelik anlık ihtiyacı beraberinde getirdi.

Vatandaşların sigorta ürünlerine alışveriş anında erişiminin kolaylaştırılması ve bu alanda ortaya çıkabilecek istismarların önlenmesi amacıyla hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, 12 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle ilk yıl 10 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçe ile sigorta ürünlerinden faydalanması bekleniyor.

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, herhangi bir aracıya gerek kalmaksızın çevrim içi veya fiziki alışveriş sırasında doğrudan sigorta şirketinden sigorta ürünleri temin edebilecek.

Bu kapsamda beyaz eşya, elektronik cihazlar, telefon, tablet, mobilya, gözlük, saat, giyim eşyası, ev ürünleri ve kozmetik gibi ürünlerin kırılması, kaybı, çalınması, yanması, arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar görmesine ilişkin riskler sigorta kapsamına alınabilecek.

Ayrıca seyahat, ulaşım, konaklama, fatura koruma, siber güvenlik, kısa süreli taşıt kiralama, spor merkezi üyelikleri, konser, spor müsabakaları, düğün ve nişan organizasyonları gibi hizmetlerin kullanılamaması, iptali, kesintiye uğraması veya yetkisiz kullanılması gibi risklere yönelik sigorta teminatları da sunulabilecek.

Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması ve kaybıyla bağlantılı risklere ilişkin teminatların yanı sıra ikamet izni ve vize başvurularında ibraz edilmesi gereken sigortalar ile bireysel kredilerle bağlantılı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Düzenlemeyle sigorta işlemlerinde yaşanabilecek istismarların önlenmesine yönelik tedbirler de hayata geçirildi.

Bu kapsamda sigortanın, mal veya hizmet satın alınmasının şartı haline getirilmesi ve sigorta satın alınmaması nedeniyle satış koşullarının alıcı aleyhine değiştirilmesi engellendi.

Sözleşme öncesi bilgilendirme, kimlik doğrulama ve güvenli yöntemlerle onay alınmasına ilişkin esaslar belirlenerek sigortalının bilgisi veya onayı olmaksızın poliçe düzenlenmesinin önüne geçildi.

Ayrıca sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin taleplerin uzaktan iletişim araçlarıyla iletilebilmesine ve mal veya hizmete ilişkin sözleşmenin sona erdiği durumlarda sigortanın kendiliğinden sona ermesine yönelik esaslar belirlendi.

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