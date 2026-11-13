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Dünya
AA 13.11.2026 13:43

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi "tehlikeli" seviyeye yükseldi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kutlanan Diwali Festivali (Işık Bayramı) sonrası hava kalitesi "tehlikeli" seviyeye ulaştı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi "tehlikeli" seviyeye yükseldi

NDTV kanalının haberine göre, Yeni Delhi sakinleri, yoğun duman tabakası ve düşük görüş mesafesine uyandı.

Hükümete bağlı Merkezi Hava Kirliliği Kontrol Kurulu (CPCB) verileri, Yeni Delhi'de kaydedilen hava kalitesi endeksinin yükseldiğini gösterdi.

Yeni Delhi'de ortalama hava kalitesi endeksi, dün 350 olarak ölçülen "çok kötü" seviyesinden "tehlikeli" sayılan 403'e yükseldi.

Başkentte 8 Kasım'da kutlanan Diwali Festivali kapsamında kullanılan havai fişeklerin hava kirliliğini artırdığı değerlendiriliyor.

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