Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.11.2026 00:27

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 16-20 Kasım'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

Öğrenciler, 23 Kasım'da ders başı yapacak

Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

ETİKETLER
Okul Tatil Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Avrupa araştırması 900 milyon galaksiyi ortaya çıkardı
22:52
İran'dan Hürmüz Boğazı'na olası müdahaleye katılacak ülkelere uluslararası hukuk uyarısı
22:50
AB: Kendi güvenliğimizin Ukrayna'nın güvenliğinden geçtiği açıktır
22:33
Yüz tanıma hataları masum insanları haksız tutuklama riskiyle karşı karşıya bırakıyor
22:29
Singapur, polise yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle eski Megaspeed CEO'su Huang'ın ülkeye girişini yasakladı
22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ