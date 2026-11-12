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Gündem
TRT Haber 12.11.2026 21:22

Emine Erdoğan'dan Antalya'da ikili temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan'dan Antalya'da ikili temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan'dan Antalya'da ikili temaslar

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ile bir araya geldik. Sürdürülebilir kalkınma ve bu alanda ortak çalışma imkanları üzerine görüşlerimizi paylaştık."

Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan'dan Antalya'da ikili temaslar

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pope ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizin odağında Gazze vardı. Yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin korunması ve insani yardıma erişimi için uluslararası işbirliğiyle atılabilecek adımları değerlendirdik."

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