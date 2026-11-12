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TRT Haber 12.11.2026 21:08

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabb'imizden niyazım, sabır ve metanetimizi artırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır."

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Malatya Şehit Devlet Bahçeli
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