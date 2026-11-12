Milli Takım Belçika'ya kaybetti

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 2-1 geride kapatan ay-yıldızlı ekibin tek golü Arda Güler'den geldi.

Grupta oynadığı 5. maçı da kaybeden Türkiye, puansız son sırada kaldı. Üçüncü galibiyetini alan Belçika ise puanını 9'a yükseltti.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile oynayacak.

Arda'dan müthiş frikik golü

A Milli Takım, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle Belçika karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Arda, Belçika kalesini cepheden gören bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Yıldız oyuncu, frikikte müthiş bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.

De Bruyne yine attı

Belçika'nın orta sahadaki önemli ismi Kevin de Bruyne, Türkiye karşısında yine golünü attı.

Liege'de oynanan ve Belçika'nın 3-0 kazandığı maçta 2 gol atan De Bruyne, İzmir'de de takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atan isim oldu.

De Bruyne, Türkiye'ye 2 maçta 3 gol attı.

Sergen Yalçın'ın ilk hamleleri

Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan milli takımda ilk değişiklikler 58. dakikada geldi.

Sergen Yalçın 58. dakikada iki değişikliğe gitti. Orkun Kökçü ve Enes Ünal kenara gelirken, Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül oyuna dahil oldu.

Trossard ikinci yarıda oyunda

Beşiktaş forması giyen Belçikalı oyuncu Leandro Trossard, mücadelenin 69. dakikasında oyuna girdi.

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Kevin de Bruyne'nin yerine Trossard'ı oyuna sürdü.

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