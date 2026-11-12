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Dünya
AA 12.11.2026 22:27

Singapur, polise yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle eski Megaspeed CEO'su Huang'ın ülkeye girişini yasakladı

Singapur, yapay zeka çip şirketi Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang ile ilişkisi ortaya çıkan ve "Çin adına casusluk yaptığı" iddialarıyla gündemde olan eski Megaspeed yöneticisi Alice Huang'ın, "şirketteki rolünü olduğundan daha az göstermek amacıyla polise yanlış bilgi verdiği" gerekçesiyle ülkeye yeniden girişini şubatta yasakladığını bi

Singapur, polise yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle eski Megaspeed CEO'su Huang'ın ülkeye girişini yasakladı

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Singapur İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Megaspeed'in eski CEO'su Huang hakkında, şirketin satın aldığı sunucuların Singapur üzerinden Malezya'ya gönderilmesi ve başka ülkelere yönlendirilmesiyle ilgili iddialar üzerine 2025'te soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından Huang'ın, Megaspeed hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaki olası yanlış beyanlarla bağlantılı suç işlediğini ortaya koyacak yeterli kanıt bulunamadığı kaydedildi.

Ancak Huang'ın soruşturma sırasında "şirketteki rolünü olduğundan daha az göstermek amacıyla yetkililere yanlış bilgiler verdiğinin" tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu nedenle Huang'ın ülkeye yeniden girişinin şubatta yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, Huang'ın ülkede casusluk şüphesiyle soruşturulmadığı, soruşturmanın Megaspeed'deki eski görevi ve şirketin faaliyetlerine ilişkin olası suçlarla bağlantılı yürütüldüğü ifade edildi.

Bağımsız soruşturma başlatıldığı bildirilmişti

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

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