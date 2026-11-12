Yüz tanıma hataları masum insanları haksız tutuklama riskiyle karşı karşıya bırakıyor

İngiltere'de yayımlanan resmi bir denetçi raporu, polisin geriye dönük yüz tanıma teknolojisini kullanırken veri doğruluğunu teyit etmek için yeterli araştırma yapmadığını gözler önüne serdi.

Bazı memurların sistem sonuçlarını yasal delil olarak algılayıp doğrudan işlem yaptığı ve bunun yanlış kişilerin tutuklanmasına zemin hazırladığı belirtildi.

Uzmanlar, sistemin etnik azınlıkları hatalı bir şekilde şüpheli olarak işaretleme eğiliminde olduğuna dikkat çekerek algoritmik yanlılık riskine karşı uyarıda bulundu.

Yasal boşluklar ne?

Rapor, yüz tanıma teknolojisindeki hızlı gelişmelere mevcut mevzuatın ayak uyduramadığını ve kapsamlı bir yasal çerçevenin bulunmadığını vurguluyor.

Silinmesi gereken gözaltı fotoğraflarının sistemde tutulmaya devam etmesinin veri güvenliğini ve kamu güvenini zedelediği ifade ediliyor.

Yetkililer, teknolojinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için daha sıkı ulusal standartların, net yasal düzenlemelerin ve insan denetiminin hayati önem taşıdığını belirtiyor.